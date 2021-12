Funcionários de empresa em Simões Filho paralisam atividades

Funcionários da empresa Bomix – produtora de embalagens plásticas – paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira, 4, para protestar contra demissões e práticas de assédio moral. A manifestação aconteceu em frente ao portão da empresa, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, Petroquímica, Plástica, Farmacêutica do Estado da Bahia (Sindiquímica), os funcionários devem voltar ao trabalho nesta terça, 6.

O diretor do Sindiquímica, Otacílio dos Santos Filho, foi demitido da empresa na última sexta-feira, 1º, apesar de possuir estabilidade por ser dirigente sindical. “A demissão de Otacílio provocou indignação dos colegas de trabalho que decidiram paralisar as atividades em protesto contra a decisão da direção da empresa. As demissões vêm sendo praticadas desde o ano passado”, ressaltou o sindicato.

O Sindiquímica afirma ainda que a Bomix “foi condenada pela Justiça a ressarcir valores descontados nos contracheques de alguns operadores por defeitos em baldes plásticos e outros materiais. Outra irregularidade praticada pela empresa é pagar o vale-refeição dos novos contratados depois de três meses de trabalho e não pagamento das horas extras”, diz.

Em nota, a empresa afirmou que a demissão do sindicalista é 'respaldada por decisão judicial proferida em abril de 2018' e que 'não recebeu detalhamento das alegações de assédio moral, mas refuta veementemente qualquer conivência com a prática, que atenta contra os valores do Grupo expressos no seu Manual de Ética e Conduta'.

