Funcionários da embasa param atividades nesta quinta

Os funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que estão em campanha salarial, decidiram paralisar as atividades nesta quinta-feira, 13, segundo informou, em nota enviada à imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente da Bahia (Sindae). A categoria não chegou a um acordo com a empresa com relação ao reajuste dos salários.

"A adesão dos empregados é maciça em todo o estado. O atendimento ao público está suspenso, assim como serviços de ligação, religação, conserto de vazamentos etc, só funcionamento o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto", informou o Sindicato.

Segundo o Sindae, a Embasa ofereceu reajuste salarial de 6,49%, dividido em duas parcelas, sendo 2% este mês e o restante em novembro próximo. Os empregados, no entanto, não aceitaram, já que o valor oferecido não cobre a inflação do período (7,16%, segundo o INPC-IBGE).

Os empregados reivindicam 7,16% e também ganho real de salário de 7%, além da revisão no plano de cargos e salários e, sobretudo, melhoria dos salários do pessoal de nível médio e do piso salarial. Conforme o Sindicato, está foi a primeira proposta apresentada pela Embasa após cinco rodadas de negociação.

"A empresa quer aplicar os mesmos índices de reajuste do salário nas demais cláusulas de ordem econômica, "congelando" as restantes, sem promover qualquer avanço e, além disso, retirando conquistas históricas, como o prêmio aposentadoria", destacou, em nota, o Sindicato, ressaltando, ainda, que o salário inicial na Embasa é um dos mais baixos entre as empresas de saneamento no Brasil.

A reportagem tentou entrar em contato com a Embasa, mas não obteve êxito.

