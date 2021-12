Funcionários da Embasa paralisam atividades por 24h nesta terça

Os funcionários da Empresa Baiana de Saneamento e Águas (Embasa) decidiram fazer uma paralisação de 24 horas nesta terça-feira, 23, devido à falta de êxito nas negociações do acordo coletivo deste ano.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (Sindae/BA), a empresa só apresentou uma proposta que contempla o reajuste de 5,07%, apenas no salário e condicionando o reajuste na aceitação da categoria pelo sistema de coparticipação no plano de saúde.

A proposta de acordo foi rejeitada em assembleia e os trabalhadores aprovaram a paralisação nesta terça. Além disso, novas assembleias foram convocadas para os próximos dias 29, 30 e 31. A Sindae afirma que, caso a empresa não mude sua postura, uma posição “ainda mais dura” será adotada.

Durante a paralisação, os serviços de ligação e religação de água e esgoto, conserto de vazamentos de água e esgoto, entrega de fatura, atendimento ao público, entre outros, estarão suspensos.

