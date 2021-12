Funcionários da Coelba seguem em greve em 12 municípios

Os funcionários da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) continuam em greve nesta terça-feira, 14, em Salvador e outras 11 cidades do interior do estado.

A paralisação foi decretada nesta segunda-feira, 13, após a direção do sindicato da categoria (Sinergia-BA) avaliar as propostas oferecidas pela Coelba em assembleias realizadas nos 12 municípios. Os trabalhadores reivindicam melhorias em relação ao plano de saúde, principalmente para os aposentados.

As propostas foram feitas durante uma reunião realizada na última sexta-feira, 10, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em uma tentativa de acordo entre a categoria e a empresa.

Nesta terça, a diretoria do sindicato permanece em reunião para decidir os rumos da greve. "Entendemos que, por meio da força da mobilização dos trabalhadores nesta greve, a empresa pode ceder em alguns detalhes que faltam para ajustar o nosso maior benefício. Isso ocorrendo, pode nos permitir finalizar a campanha com um dos melhores acordos do setor elétrico", afirmou o sindicato, em nota publicada no site.

Em resposta à greve, a Coelba afirmou que a proposta apresentada na sexta atende às reivindicações de aumento real para os empregados, abono significativo e plano de saúde com apartamento e reajustes anuais.





