Funcionários da Cesta do Povo prometem parar nesta terça

Funcionários da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), Cesta do Povo, cerca de 2,8 mil, prometem cruzar os braços na manhã desta terça-feira, 20, das 8h às 12h. Eles querem explicações do governo do Estado sobre o processo de privatização da empresa. Também está prevista para esta terça uma audiência pública para tratar do tema, na Assembleia Legislativa.



No dia 15 de novembro funcionários já tinham realizado protesto em frente a unidade do Ongunjá, em Salvador. "Com essa nova gestão, começaram a comprar produtos caros, importados, perdendo o foco e mudaram a política da empresa. Depois que assumiram a direção, a empresa começou se endividar. Agora querem privatizar", disse o presidente da Associação Baiana dos Trabalhadores da Ebal/Cesta do povo, Francis Tavares.

De acordo com o Welington Araújo, funcionário da Ebal e diretor do Sindicato dos Comerciários de Itabuna, a paralisação ocorrerá em toda a Bahia, com manifestações ocorrendo nas portas das lojas e nas centrais de distribuição. "O governo tem que dar uma resposta sobre a privatização e o leilão. Até agora, não falaram nada sobre o que farão [com a Ebal]", disse Welington ao Blog do Pimenta.

O governo quer repassar as 276 lojas da Cesta do Povo e as cinco centrais de distribuição para a iniciativa privada, sob a alegação de que a empresa tem um passivo superior a R$ 700 milhões.

Uma comissão está sendo formada para que o governo se desfaça das ações na Ebal, repassando-as à iniciativa privada, por meio de leilão. A proposta inicial do governo é que a empresa vencedora do leilão absorva parta dos funcionários. O percentual será definido em negociações com funcionários e comissão e será uma das cláusulas do leilão, conforme promessa do governo.



A reportagem tentou contato com a Ebal, mas não obteve sucesso.

