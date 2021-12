Funcionários baianos receberão R$ 20 milhões da Ricardo Eletro

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia, decidiu em acordo na sexta-feira, 26, que a rede varejista Ricardo Eletro irá quitar dívidas trabalhistas de cerca de mil funcionários da empresa, no valor total de R$ 20 milhões.

De acordo com o TRT, a empresa fará aportes mensais de R$ 500 mil e a expectativa é de que o plano de pagamento se encerre em 36 meses, entretanto, o montante pode chegar a R$ 10 milhões só no primeiro ano.

O diretor jurídico do grupo Ricardo Eletro, que engloba cinco empresas com um total de nove mil funcionários explicou que a maior parcela do aporte mensal (R$ 420 mil dos R$ 500 mil) será destinada para o pagamento de processos que chegam até R$ 20 mil, amparando os trabalhadores que irão receber menos.

