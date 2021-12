Funcionário municipal é preso tentando dar golpe do seguro

Um funcionário da Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas (a ‎590 km de Salvador) foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira, 24, tentando dar o golpe do seguro de carro. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) abordaram Carlos Augusto com o próprio veículo, que no sistema constava como roubado.

O coordenador de transporte do município estava com o automóvel modelo Punto, placa NYN-0397, quando foi parado no bloqueio. Durante consulta os militares perceberam que o veículo tinha restrição de roubo.

Carlos confessou que prestou queixa, pois queria receber o dinheiro da indenização do seguro. O criminoso foi apresentado, na Delegacia Territorial de Brotas de Macaúbas.

