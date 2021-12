Funcionário do GBarbosa é preso por furtar R$ 71 mil

Um funcionário da rede de supermercados GBabosa foi preso acusado de furtar uma quantia no valor de R$ 71.890 de uma unidade da empresa em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador).

José Luis Cerqueira, de 51 anos, era funcionário do Gbarbosa há mais de 30 anos e foi preso por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) na tarde da última segunda-feira, 1º. Ele foi encontrado na casa onde mora, em São Gonçalo dos Campos, onde havia escondido o dinheiro.

Segundo informações da polícia, José era um dos funcionários que tinham acesso ao cofre do supermercado. O furto foi comunicado à polícia pela secretaria de segurança da empresa, que repassou aos agentes as imagens das câmeras do circuito interno de segurança, que flagraram a ação do funcionário.

Em depoimento à polícia, José afirmou que furtou o dinheiro por estar passando por problemas financeiros. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e levado ao Conjunto Penal de Feira de Santana, onde permanece à disposição da Justiça.

