Funcionário de prefeitura é morto em Jequié

Um funcionário da Prefeitura de Jequié, no sudoeste da Bahia, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 8. De acordo com a polícia, Antônio Pereira estava no bairro Joaquim Romão quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Ele morreu no local.

A motivação do crime ainda é desconhecida, porém, Antônio já havia sofrido tentativa de homicídio em 2013, quando bandidos tentaram queimar sua casa. Na época, ele afirmou que era ameaçado por bandidos que diziam que ele denunciava traficantes à polícia.

Conforme a polícia, além de funcionário público, Antônio também era líder comunitário (presidente da Associação de Moradores da Rua Taurino Bispo). Segundo sites locais, ele já executou diversos projetos visando melhorar a segurança pública daquela localidade, despertando a ira de muitos delinquentes do Joaquim Romão, sendo inclusive vítima de dois atentados de morte.

