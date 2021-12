Funcionário de pedágio morre na BA-099 após ser atropelado por caminhão

Um funcionário da Concessionária Litoral Norte (CLN) morreu após ser atropelado na BA-099, na Estrada do Coco. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima, que ainda não teve a identidade revelada, estava trabalhando no pedágio quando foi atingida por um caminhão na noite deste domingo, 16, por volta das 20h30.

O trabalhador morreu no local. O condutor do caminhão foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.

Na tarde desta segunda, a CLN emitiu nota de pesar lamentando a morte do funcionário. "A CLN prestou atendimento médico imediato ao colaborador e está dando toda assistência à família, incluindo funerária e acompanhamento psicológico aos parentes", diz a nota.

