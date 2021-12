O funcionário de uma clínica foi agredido durante assalto nesta quarta-feira, 21, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Imagens da câmera de segurança mostram o momento que dois homens armados entram no estabelecimento, agridem um dos funcionários com uma coronhada na cabeça e levam o dinheiro do caixa.

Segundo a delegada da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), Valéria Fonseca Chaves, a clínica não informou o valor roubado. Também não há informações sobre a identidade dos suspeitos.

Confira o vídeo do momento do assalto:

Da Redação Funcionário de clínica é agredido durante assalto na Bahia

adblock ativo