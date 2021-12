Funcionário da Secretaria de Saúde de Feira de Santana é assassinado

Um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Feira de Santana (a 109 quilómetros de Salvador) foi morto a tiros a caminho do trabalho. O crime ocorreu na manha desta terça-feira, 22, em frente ao DNER na avenida Rio de Janeiro, bairro Pedra do Descanso.

Segundo informações do site Acorda Cidade, a vítima, identificada pelo prenome de Gutenberg, estava acompanhado da esposa em uma motocicleta Biz quando dois homens em uma outra motocicleta efetuaram os disparos.

Após o casal cair do veículo, a mulher, que não teve a identidade divulgada foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o funcionário publico não resistiu os ferimentos e morreu no local.

