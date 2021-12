Funcionário da prefeitura de Conceição do Jacuípe é executado a tiros

Augustavio de Oliveira Pereira, conhecido como ‘Guga’, que era fiscal de arrecadação da prefeitura de Conceição do Jacuípe (a 94 km de Salvador), foi morto a tiros dentro do carro na manhã desta terça-feira, 6. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com o blog Central de Polícia, o crime foi cometido pouco antes das 8h, em frente ao prédio da prefeitura, na praça Manoel Teixeira de Freitas, por três homens em um veículo branco.

Houve troca de tiros entre os bandidos e um policial, que estava conversando com a vítima. Um dos suspeitos foi baleado, mas conseguiu fugir com o restante do bando. O servidor público foi atingido com vários disparos na cabeça e morreu no local.

O crime é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Jacuípe.

