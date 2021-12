Funcionário da Câmara de Santo Antônio de Jesus é preso com drogas

Um funcionário da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus (a 193 quilômetros de Salvador) e um comparsa foram presos com 2,5 quilos de maconha. A prisão aconteceu nesta segunda, 7, mas as informações só foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 8.

De acordo com as informações da polícia, foi encontrado um quilo de maconha no interior de um veículo CrossFox que pertence ao funcionário Sandro Lázaro Santos de Santana, o "Sandrão", 40 anos. Na residência dele, que fica no bairro de Cajueira, foram encontrados mais um quilo da droga e uma balança de precisão.

Ao ser questionado pelos policiais sobre o destino da droga, Sandro informou o endereço de Wenderson do Vale Silva Glória, 22 anos, no bairro do Casco, onde havia mais meio quilo.

Sandro estava sendo investigado por tráfico de drogas na cidade e Wanderson havia sido preso há 15 dias, depois de ter sido flagrado com drogas e uma arma de fogo. A dupla foi conduzida à Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus, onde permanecerá à disposição da Justiça.

