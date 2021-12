Funcionária de cartório é morta perto de casa em Vitória da Conquista

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite de quarta-feira, 12, no bairro Morada dos Pássaros II, em Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). A vítima era funcionária do Cartório do 2° Ofício de Conquista.

Segundo o Blog do Marcelo, Dolores Bispo Chagas, 42 anos, estava próximo à casa onde morava quando foi morta. Testemunhas chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), para socorrer a vítima, mas a mulher acabou morrendo no local.

Logo após o crime, a polícia fez buscas no bairro, mas até momento o autor dos disparos não foi localizado. O corpo de Dolores foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Delegacia de Homicídios (DH) da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) investiga o caso.

