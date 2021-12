Funcionamento dos Correios muda com fim do horário de verão

Com o fim do horário de verão, que acontece à 0h deste domingo, 22, as agências dos Correios na Bahia retornarão aos seus horários limites de postagem.

Na agência do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, para os objetos SEDEX postados para outros estados e Salvador, o horário limite de postagem será alterado de 19h para 20h.

No terminal de Carga Aérea de Salvador, localizado pouco antes do aeroporto, para os objetos SEDEX postados para outros estados e Salvador, o horário limite de postagem será alterado de 20 h para 21h.

Na agência da Pituba, o guichê para postagem de objetos Sedex terá seu horário de funcionamento alterado de 18h para 19h.

Qualquer dúvida quanto aos horários limites de postagem das demais agências, deverá ser esclarecida junto à própria unidade, informou a assessoria de comunicação dos Correios.

adblock ativo