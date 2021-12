Fumaça invade banco e assusta clientes no interior da Bahia

Clientes e funcionários de uma agência do Banco do Brasil da cidade de Ibirapuã (distante a 890 km de Salvador) tomaram um susto na manhã desta quarta-feira (26), quando o estabelecimento foi tomado por uma cortina de fumaça.

As pessoas que estavam no interior do banco tiveram de ser retiradas, e a energia elétrica foi cortada, por conta do risco de incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, que foi acionado pela agência bancária, a fumaça começou a aparecer de dentro de uma das tubulações do sistema elétrico, e a suspeita é de que tenha havido um curto circuito.

Parte da rua Dr. André Cruz, onde fica localizada a agência, teve de ser interditada por cerca de duas horas até que a fumaça fosse contida.

Apesar do susto, os bombeiros informaram que não incêndio e que nenhuma pessoa ficou ferida.

