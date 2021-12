Fumaça em lancha com 150 passageiros causa pânico

Uma grande quantidade de fumaça saindo do sistema de refrigeração da lancha Diamante deixou os passageiros apreensivos nesta sexta-feira, 3, durante a travessia entre Mar Grande-Salvador. O vice-presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Lívio Galvão, disse que a ocorrência não passou de um susto.

"A mangueira do sistema de refrigeração superaqueceu e saiu fumaça, mas não pegou fogo. Foi um problema localizado, que foi identificado e a lancha continuou a viagem", informou.

O problema causou um pequeno atraso na viagem, que durou 45 minutos, cinco a mais do que o tempo médio. No momento do incidente, a lancha estava lotada com 150 passageiros. Ninguém ficou ferido.

Segundo Lívio Galvão, a embarcação passa por manutenção e deve voltar a operar em duas horas.

