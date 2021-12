Fugitivos de presídio são mortos em confronto com a polícia

André Ferreira da Silva Santos, Isangelo de Jesus Santos e Valdivan Mendes de Jesus, três, dos seis fugitivos do Conjunto Penal de Eunápolis, a 529 km de Salvador, morreram na tarde desta terça-feira, 19, durante uma operação das Polícia Civil e Militar.

De acordo com a polícia, os fugitivos mortos no confronto foram encontrados em uma fazenda próximo ao bairro Sapucaeira, em Eunápolis. Com eles foram apreendidas drogas, armas, entre elas uma submetralhadora, celulares e R$ 160 em espécie. Na ação, também foram apreendidos dois adolescentes.

Um outro fugitivo da Colônia Penal, José Ribeiro Lima, havia sido preso em Itabuna, a 215km de Eunápolis, ainda nesta terça. Ainda estão foragidos John Kennedy Pedro e Tiago Silva da Rocha.

adblock ativo