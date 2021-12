Fugitivo é preso em operação da polícia em Itabuna

A Polícia Civil prendeu em flagrante na sexta-feira, 5, em Itabuna (a 454 km de Salvador), dois suspeitos de integrar facções criminosas no sul da Bahia. Um dos presos foi identificado como Jailton Farias Paes, que estava foragido da cadeia pública de Aurelino Leal desde o dia 7 de abril deste ano.

Segundo informações do Blog Pimenta na Muqueca, no dia da fuga, Jailton e outros quatro detentos, renderam o carcereiro Aurelino Batista Regis durante o almoço. Eles quebraram as câmeras de vigilância e arrombaram o depósito e as salas do cartório da delegacia. Com Jailton, fugiram Moisés Silva Santos, Reinan Oliveira da Silva, Vinícius Silva Santos e Marcelo Silva do Nascimento.

Durante a operação, a polícia prendeu Vitor Lopes da Silva com um revólver, drogas e munições. Ele e Jailton Farias são apontados de enviar áudios ameaçando policiais e moradores itabunenses.

