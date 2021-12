Fugitivo do presídio de Juazeiro é preso em Senhor do Bomfim

Romário Alves Brito - que fugiu do complexo penal no município de Juazeiro, em 1º de janeiro de 2015 - foi capturado nesta terça-feira, 27, na cidade de Senhor do Bonfim (a 380 quilômetros de Salvador).

Ele tinha um mandado de prisão em aberto, depois de não retornar ao presídio na saída especial de fim de ano. Ele cumpria pena de 6 anos, 6 meses e 11 dias por roubo qualificado.

O novo mandado de prisão foi expedido pela vara de Execuções da Comarca de Juazeiro.

Custodiado na carceragem da DT/Senhor do Bonfim, ele aguarda ser transferido para o presídio de Juazeiro, onde dará continuidade ao cumprimento da pena.

A unidade policial é subordinada à 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim).

adblock ativo