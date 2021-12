Fugitivo do presídio de Conquista é preso na fronteira com o Paraguai

Um fugitivo do presídio de Vitória da Coqnuista, no Sudoeste do estado, foi preso na noite desta sexta-feira, 29, na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o paraguai. Caio Vinícius Fogaça das Neves é acusado de cometer oito homicídios na cidade baiana de Guanambi e havia fugido do presídio no final do ano passado.

O criminoso, que estava com três mandados de prisão em aberto, foi capturado em uma ação conjunta entre as polícias da Bahia e do Mato Grosso do Sul, deflagrada após ser confirmada a localização dele.

A trajetória de Caio era acompanhada pela polícia baiana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mesmo em outro estado, ele continuou ordenando a execução de rivais do tráfico e usuários de drogas em Guanambi.

Durante a prisão, o criminoso chegou a apresentar documentos com o nome do irmão, Tarcísio Fogaça Neves, na tentativa de escapar.

A transferência de Caio para a bahia deve ocorrer nos próximos dias. Ele vai responder pelos crimes contra a vida praticados no estado.

adblock ativo