Fugitivo do Complexo Policial é recapturado em Itapetinga

O foragido da carceragem do Complexo Policial de Itapetinga, Alessandro Reis Rocha, o "Lê", de 38 anos, foi recapturado no último domingo, 1º, por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) Itapetinga, em um imóvel localizado no bairro Clodoaldo Costa, naquele município. Alessandro fugiu da unidade policial em 28 de outubro de 2014.

"Lê" é autor do homicídio de Charles Silva, praticado em 2014, na noite de São João, no Parque da Lagoa, tendo como motivação uma disputa por pontos de venda de drogas. Alessandro permanecerá dustodiado na carceragem da DT/Itapetinga, à disposição da Justiça.

adblock ativo