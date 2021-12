Fugitivo do Complexo da Mata Escura é preso em Porto Seguro

O fugitivo Raimundo de Abreu Alves, o 'Thor', 35 anos, foi preso em Porto Seguro (710 km de Salvador) nesta segunda-feira, 21. Ele está entre os vinte presos que fugiram do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, em agosto desse ano, onde cumpria pena pelo homicídio de Getúlio Magalhães Oliveira, morto com doze tiros na frente da mulher e do filho, em Teixeira de Freitas, em 2010.

'Thor', que vai responder por homicídio, associação criminosa e roubo de carga, será transferido novamente para o Complexo da Mata Escura. Com ele, foram apreendidos R$18 mil em espécie, dinheiro que seria proveniente de um assalto a um caminhão realizado no dia 4 de dezembro.

Participaram da ação a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Eunápolis, e 1ª Delegacia Territorial (DT).

adblock ativo