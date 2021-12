FTC faz acordo em leilão do TRT; marca Pagod'art é vendida

A Rede de Ensino FTC teve a penhora de sua marca, avaliada em R$ 2 milhões, cancelada na manhã desta quarta-feira, 9, durante leilão realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT/BA).

Em nota, a instituição informou que providenciou todas as medidas judiciais para retirada do lote antes da realização da venda no órgão público.

Já a marca da banda Pagod'art, pertencente ao sócio Eliomar da Silva Ferreira, foi vendida por R$ 30 mil, 85% a menos que o seu valor, avaliado em R$ 200 mil.

