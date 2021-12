Frota de ônibus começa a ser recolhida às 16h

A população de Salvador, segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, deve ficar sem ônibus a partir das 16h, quando a frota de veículos começará a ser recolhida por conta da greve da Polícia Militar (PM). Às 18h, a previsão é que não haja mais coletivos nas ruas.

Pela manhã, os soteropolitanos encontraram pontos cheios e poucos ônibus. De acordo com o sindicato, o problema foi fruto de uma falha no sistema de busca dos rodoviários em suas casas, que não funcionou corretamente nesta quarta, 16.

Com poucos motoristas nas garagens, a frota ficou comprometida e prejudicou quem precisou do transporte público.

De acordo com assessoria do sindicato, os diretores da entidade circularam pelas garagens para entender a falta de ônibus e constataram a falha no sistema de busca dos motoristas.

