Frequentadores e ambulantes dividem espaço com operários

Os soteropolitanos parecem não se incomodar com os transtornos causados pelas obras em andamento na orla de Itapuã. Nesta terça-feira, 21, no feriado de Tiradentes, mesmo com operários e máquinas trabalhando no local, muitas pessoas circulavam pelo bairro e lotavam a praia.

Para o assistente administrativo Reginaldo Barreto Gonçalves, de 43 anos, o projeto é uma excelente iniciativa. "Agora, pedalar por aqui vai ficar mais fácil", afirma.

O vendedor ambulante Jailton Barbosa Rodriguez, 41, que trabalha no local há 15 anos, acredita na valorização da área, mas alerta para a questão da insegurança. "Não basta embelezar se a pessoas não se sentirem seguras aqui", pontua.

Estrutura

No projeto apresentado pela gestão municipal, serão implantados ciclovia, área para prática de capoeira, espaço para apresentações culturais e de convivência para pescadores, pista tátil, além de quiosques.

Serão contemplados, nos quiosques, cerca de 25 permissionários que já atuavam na região, de acordo com a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf. "Os que trabalhavam lá devidamente regularizados já têm seus quiosques garantidos", afirma.

Ainda segundo a secretária, a fiscalização será mais intensa após a conclusão da obra: "Existe uma quantidade-limite de vendedores na orla. Mas, caso haja demanda de novos ambulantes, haverá uma avaliação técnica para verificar a possibilidade de ampliação".

Segundo o chefe da Casa Civil, Luiz Antônio Vasconcellos Carreira, o prazo de conclusão é o próximo mês de julho. "Acredito que não devem ocorrer interferências nessa questão", diz.

