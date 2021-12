Frequentadores de espaços em Salvador ficam preocupados

Em Salvador, a repercussão da tragédia ocorrida na cidade gaúcha de Santa Maria fez com que alguns frequentadores de casas de espetáculos daqui pensassem em novas estratégias de segurança para evitar qualquer tipo de acidente.

"Fiquei chocado com a notícia. A partir de agora, sempre que eu for para alguma festa em boate, vou procurar logo ficar perto da porta", frisou o pedreiro e frequentador de casas noturnas Manoel Gonçalves.

De acordo com os entrevistados, frequentadores das boates da capital baiana, muitos espaços também não oferecem estrutura adequada aos frequentadores nem segurança para realizar grandes eventos. "A gente se preocupa só com a atração e não leva em conta se o local tem condições de fazer a festa", opina o estudante Marcelo Santos.

Produtor da casa noturna The Best Beach, localizada na Avenida Beira-Mar, bairro da Ribeira (Cidade Baixa), boate especializada em pagode, Daniel Gustavo assegurou que a casa de eventos "prima pela segurança".

No local, existem duas saídas exclusivas de emergência, entradas apenas para músicos e imprensa e uma separada para o público. "Pode ser Ivete Sangalo, a rainha, se vier tocar aqui, tem que cumprir as normas de segurança", disse.

A equipe de reportagem foi até a Senzala do Barro Preto, no Curuzu, e na Bali Beach, em Piatã, mas não conseguiu falar com nenhum dos responsáveis pelos estabelecimentos.

Confira a opinião de alguns baianos:

"Na maioria das casas noturnas, a mesma porta de entrada é a de saída" (Cristiane Souza, estudante)

"Daqui a pouco todo mundo esquece e ninguém mais fala nisso" (Aline de Moraes, estudante)

"É prestar atenção, olhar as instalações, se está tudo correto" (Rafael Silva, segurança)

"Os empresários não pensam na segurança dos clientes, que somos nós" (Jacson Nunes, montador)

