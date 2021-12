Frentistas mantêm greve após impasse em reunião com patrões

Os trabalhadores dos postos de combustíveis da Bahia permanecem em greve - iniciada na segunda-feira, 10 - após um impasse nas negociações entre a categoria e os empresários. Os representantes das duas partes se reuniram na tarde desta quarta-feira, 12, no Ministério Público do Trabalho (MPT), mas não chegaram a um acordo, levando o procurador Bernardo Guimarães a finalizar a mediação.

Inicialmente, a categoria reivindicava reajuste salarial de 15%, valor que chegou a 12% durante a reunião. Além disto, eles exigem um aumento de 35% no tíquete-alimentação, que hoje é de R$ 195 mensais. Já os patrões oferecem 9% de reajuste salarial e 15.8% no tíquete.

"Recebemos cerca de 7 reais por dia para comer e, há 15 anos, lutamos para implantar um plano de saúde, que o sindicato patronal sequer aceita discutir. Estamos tentando negociar este reajuste desde maio, mas eles não apresentaram propostas. As condições de trabalho são as piores possíveis", alerta Paulo Félix, secretário de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado da Bahia (Sinposba).

Além das questões atuais, outros problemas afligem os frentistas e trabalhadores dos postos, conforme aponta o sindicalista. Entre eles estão a obrigação do trabalhador de arcar com os prejuízos causados pelo recebimento de cheques sem fundo ou cartões clonados e valores levados durante assaltos.

Ele explica que a diretoria do sindicato permanecerá reunida durante a noite para montar uma estratégia de ação a partir de amanhã, quando novas mobilizações serão realizadas nos postos que, atualmente, seguem com 60% dos trabalhadores parados.

Além dos reajustes, o principal ponto que gerou o impasse entre patrões e empregados é uma cláusula da convenção coletiva que estabelece multa de um piso salarial por cada cláusula do mesmo documento descumprida. Esse valor, segundo os acordos dos anos anteriores, é pago a cada um dos empregados do posto que descumpre a cláusula.

O MPT chegou a propor a redução dessa multa para 70% do valor do piso, o que inicialmente foi aceito pelos trabalhadores sob a condição de negociar ganhos maiores no reajuste salarial e no auxílio alimentação. Os patrões, no entanto, só aceitariam manter a multa se ela ficasse em 15% do piso da categoria.

Repasse para o consumidor

O presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), José Augusto Costa, afirma que a falta de flexibilização sobre o valor dos reajustes inviabilizou o acordo.

"Se nós aumentarmos para eles, seremos obrigados a repassar este valor e prejudicar o consumidor. A situação do Brasil neste momento não permite que a gente faça isto. Nós teremos uma reunião na próxima semana para avaliar a situação e esperamos que, neste intervalo, busquemos uma solução", ressalta.

Após a falta de acordo durante a mediação no MPT, José Augusto adiantou que o sindicato patronal pretende conversar diretamente com a categoria. Da mesma forma, Paulo ressaltou que os representantes dos trabalhadores estão abertos ao diálogo.

A expectativa do MPT é que uma das partes dê entrada em um pedido para julgamento do dissídio coletivo pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se isso acontecer, o Tribunal marcará, antes do julgamento, uma sessão de conciliação, na qual o MPT também estará presente e deve fazer nova tentativa de acordo. Caso o impasse permaneça, os desembargadores vão arbitrar o teor da convenção coletiva baseados nas convenções anteriores e na pauta de reivindicações dos empregados.

