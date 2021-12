Frente fria prevê chuva para a Bahia até quinta

Uma frente fria que chegou à Bahia neste fim de semana deve provocar chuva e instabilidade até o meio da semana. De acordo com o Climatempo, até quinta-feira, 20, a previsão é de chuva volumosa, com a estimativa de mais de 150 milímetros.

Na manhã desta segunda, 17, faz 23ºC em Salvador, com intensidade do vento de 24 km/h e umidade a 94%. A frente fria avança e a chuva persiste em todo o território baiano, com maior concentração nas regiões norte e oeste do estado.

Os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Bom Jesus da Lapa já estão com volume superior a 80mm nas últimas 24 horas. Já Guanambi, no sul do estado, registra quase 100mm.

