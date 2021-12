Fragmentos de óleo são encontrados no arquipélago de Abrolhos

Pequenos fragmentos do óleo que atinge as praias do Nordeste foram encontrados na manhã deste sábado, 2, no Ilha de Santa Bárbara no Arquipélago de Abrolhos, Litoral Sul da Bahia. O óleo já tinha sido encontrado na sexta-feira, 1º, na Ponta da Baleia, em Caravelas.

Segundo informações da Marinha do Brasil (MB), o material é detectado e removido por equipes do Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) formada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

A região de Abrolhos ainda tem a atuação das Fragatas Independência e Constituição, Navio de Desembarque de Carros de Combate Almirante Saboia, Navio Varredor Atalaia, Navio ceanográfico Antares, Corveta Caboclo e Navios OSRV Viking Surf e Mar Limpo IV da Petrobras.

Equipe trabalha no local para retirar as manchas | Foto: Divulgação | Marinha do Brasil

