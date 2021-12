Fracassa tentativa de acordo para pôr fim à greve da PM

Após mais de cinco horas de reunião na Assembleia Legislativa da Bahia (Centro Administrativo - CAB), fracassou a tentativa de um acordo para pôr fim à greve de policiais militares no estado.

Lideranças do movimento grevista da PM e deputados estaduais buscavam, na noite desta quarta-feira, 16, elaborar uma nova proposta a ser enviada ao governo, no entanto as reivindicações foram rejeitadas pelo governo e tudo voltou à estaca zero.

Segundo o deputado Zé Neto (PT), que participou da reunião, somente uma das propostas relativas a salários causaria um ônus de R$ 712 milhões no orçamento do estado.

Outro ponto que emperrou a nova proposta é o pedido de anistia aos policiais punidos nas últimas greves na polícia, fator considerado "inegociável" pelo governo.

Participaram da reunião o presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), Marco Prisco, representantes de associações de oficiais e deputados da situação e oposição.

