Fotógrafo e mototaxista que operava disque drogas é preso

O fotógrafo e mototaxista José Laércio Alves de Souza, conhecido como "Lau", foi preso com drogas, na terça-feira, 22, no município de Bom Jesus da Lapa, distante 778 quilômetros de Salvador. Policiais civis e militares apreenderam em sua residência, no bairro São João, diversas porções de cocaína, maconha, uma balança de precisão e sete cápsulas de revólver, calibre 32.

De acordo com a polícia civil, Lau já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, desde janeiro deste ano. Ele também era fornecedor do traficante Uilian Pereira de Souza, preso preventivamente em quatro de novembro de 2013.

Os policiais também apreenderam com José Laércio a quantia de R$ 6 mil, proveniente da venda de drogas. Durante o interrogatório na Delegacia Territorial (DT), o telefone celular do traficante tocava insistentemente, tendo os investigadores apurado que as ligações eram feitas por usuários, à procura de cocaína e maconha. Ele está recolhido na cadeia publica da cidade à disposição da Justiça. Todo o material apreendido seguiu para perícia.

José Laércio exercia a atividade de fotógrafo em frente à igreja de Bom Jesus da Lapa, principal ponto turístico da cidade, e dali operava um serviço disque drogas. As investigações indicam que, frequentemente, ele deixava aquele local, pilotando uma motocicleta, para fazer entrega domiciliar de cocaína, adquirida na cidade satélite de Gama, no Distrito Federal.

adblock ativo