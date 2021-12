Fotógrafo é morto durante assalto em Teixeira de Freitas

Um repórter fotográfico foi morto em um assalto na noite deste sábado, 7, na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo Sul da Bahia, a 826 Km de Salvador.

José Ferreira Matos Neto, de 22 anos, mais conhecido como "Netinho", trabalhava para o site Vc Agita, especializado na cobertura de festas e eventos na região. De acordo com o site de notícias regionais Sul Bahia News, ele foi abordado por dois homens armados em uma bicicleta quando estava parado com sua moto em frente a casa de um amigo, no bairro São Lourenço, que ele teria ido buscar para cobrir um evento.

Netinho foi rendido pelos assaltante e obrigado a entregar o cordão que usava no pescoço e outros pertences. Uma testemunha contou à polícia local que o fotógrafo não estava conseguindo abrir o feixe do cordão, o que teria irritado um dos criminosos que para tentar intimidar ainda mais a vítima tentou atirar no chão.

A polícia acredita que por o disparo ter falhado, Netinho pode ter acreditado que a arma era de brinquedo e empurrou o assassino para tentar se livrar do assalto, quando foi alvejado com um tiro na testa.

Após o crime, um dos assaltantes fugiu com a moto da vítima, uma CG 125 Fan (Honda), de cor preta e placa JQQ 5839. o comparsa fugiu na bicicleta em direção ao bairro Tancredo Neves.

Chocados com o ocorrido, o portal Vc Agita publicou uma imagem com a palavra 'Luto' e saiu do ar.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do corpo de Netinho. O corpo do fotógrafo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

A polícia realiza buscas para localizar os assaltantes.

