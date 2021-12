Fotógrafo do Grupo A TARDE tem câmera furtada em mercado

O fotógrafo Eduardo Martins, do Grupo A TARDE, foi vítima de furto dentro do Hiper Bompreço de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O fato aconteceu no último sábado, 7, por volta de 12h40, quando o profissional estacionou seu carro particular no estabelecimento, próximo a uma guarita e a câmeras de segurança. Ao retornar ao local, ele percebeu que o porta-malas havia sido arrombado e o material furtado - uma câmera profissional, quatro lentes e um flash (confira a lista abaixo), no valor total de R$ 25 mil.

Após o ocorrido, Eduardo prestou queixa na 23ª Delegacia Territorial e solicitou as imagens das câmeras de segurança, mas não conseguiu autorização do estabelecimento para conferir o vídeo. "O delegado afirmou que vai conseguir acesso a estas imagens para verificar o que aconteceu. Ele mesmo disse que o pessoal do Bompreço dificulta este acesso", afirma o fotógrafo, que ainda aguarda pelo procedimento.

Quem flagrar a revenda do material pode entrar em contato com o Jornal A TARDE, pelos telefones 3340-8702 / 8653, ou denunciar à polícia.

Confira o material furtado:

Flash Canon Speedlite 580 Ex Serial: 486402

Objetiva Canon 70 X 200 f/ 2.8 Serial: 166928

Máquina Canon Digital EOS Mark IV com duas baterias Serial: 620601923

Objetiva Canon 24 X 70 f/ 2.8 Serial : 2128895

Objetiva 14mm f. 2.8 Serial: 1953008

Objetiva 300mm f. 2.8 Serial: 41778

