Fósseis achados em áreas de projeto de ferrovia são expostos

Termina nesta terça-feira, 18, em São Félix do Coribe a exposição itinerante do projeto Prospecção e Salvamento de Fósseis e Educação Patrimonial na Área de Influência da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). A exposição foi montada no colégio Ronaldo Laranjeiras Barbosa após passar pelo colégio Professor Valdir de Aquino.

São Félix do Coribe fica 887 km a oeste de Salvador, perto do rio São Francisco. Nos dias 20 e 21 o mesmo material estará exposto nos colégios Presidente Médici e Bento Alves das Neves, na cidade de São Desidério, 866 km também a oeste de Salvador. O acesso é sempre gratuito, com funcionamento das 8h às 18h.

Cooperação

Parte dos fósseis expostos nas duas cidades foi encontrada durante os trabalhos de construção da Fiol num trecho do município de Guanambi. O projeto é resultado do termo de cooperação para descentralização de crédito, firmado ano passado entre a Construtora Valec e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Conta também com o envolvimento de pesquisadores das universidades estaduais de Feira de Santana (Uefs) e do Sudoeste Baiano (Uesb). De acordo com a coordenadora do projeto, professora da UFRB, Carolina Saldanha Scherer, "até o momento na área de obras da ferrovia foram encontrados fósseis de mamíferos da época do Pleistoceno (período que durou entre 2,5 milhões e cerca de 10 mil anos atrás), no município de Guanambi, Bahia".

Ela acrescentou que os fósseis encontrados são de mamíferos de grande porte pertencentes à megafauna pleistocênica. "Dentre eles, podem-se citar preguiças gigantes, mastodontes (precursores dos elefantes atuais), tatus gigantes, entre outros)", disse a professora, salientando que a exposição também tem fósseis de outras regiões do Brasil.

Dentre os achados que estão expostos, "o maior destaque até o momento vai para ossos fossilizados medindo um metro e meio e que faziam parte do braço de uma preguiça gigante", afirmou Scherer.

Educação

Em paralelo ao trabalho de resgate dos fósseis, o projeto se propõe a levar mais conhecimento sobre a paleontologia aos trabalhadores da ferrovia e moradores das

adjacências.

