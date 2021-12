Fórum na Ufba debate técnicas para garantir água de qualidade

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), junto ao Instituto Politécnico da Bahia (IPD), promoveu nesta sexta-feira, 17, o I Fórum Theodoro Fernandes Sampaio, com o tema Água: Vetor de Desenvolvimento Sustentável.

Pesquisadores e estudantes se reuniram no espaço cultural Arlindo Fragoso, na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), para evento da segunda edição da Agenda de Desenvolvimento da Bahia 2017.

Atualmente, no estado, são quase uma centena de municípios em situação de emergência por falta de água potável, segundo informações da Defesa Civil.

Experiência

O fórum contou com a participação do palestrante internacional Amir Shisha, representante da Autoridade da Água de Israel, que compartilhou com o público experiências desenvolvidas no Oriente Médio.

Shisha proferiu uma palestra sobre a gestão do ciclo hídrico em regiões de escassez. Questionado sobre como funciona o modelo em Israel, o especialista explicou que as pessoas vivem a realidade de um clima árido e semiárido e, desde o início da construção do estado israelense, a população enfrenta a falta de água.

“Contamos com tecnologia, um sistema de gestão rigoroso de controle da água e investimento das companhias de abastecimento”, afirmou.

Durante a mesa-redonda, o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Ufba, Asher Kiperstok, alertou que é preciso colocar todos os esforços em prol do desenvolvimento brasileiro.

Ele ressaltou que o problema da falta de água não é apenas da Bahia, mas do Brasil. “As secas, as crises que estão acontecendo por falta de água serão permanentes no país, de acordo com os modelos climáticos”, alertou o pesquisador.

Além disso, o pesquisador Kiperstok destacou que a displicência na forma de gerenciar os mananciais e a destruição da Amazônia geram consequências na disponibilidade de recursos hídricos pelo país.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

