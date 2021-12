Fórum é arrombado pela segunda vez em um ano em Ipiaú

O fórum do município de Ipiaú ( a 354 quilômetros de Salvador), no sudoeste baiano, foi alvo de arrombamento, na madrugada desta segunda-feira, 1º, pela segunda vez em menos de um ano. Através de uma pequena janela, os bandidos invadiram o cartório da Vara Crime e a sala do juiz Hilton de Miranda. Para ter acesso ao local, eles usaram um beco na lateral do prédio.

Ainda não há informações se os criminosos conseguiram levar algum objeto ou documento. As Polícias Militar e Civil estão no local.

Segundo o site Giro em Ipiaú, o fórum também foi invadido em agosto de 2015, mas nada foi roubado. Já em 2011, criminosos invadiram o órgão e roubaram sete revólveres, duas pistolas e uma quantidade de droga que tinha sido apreendida e está guardada no local.

