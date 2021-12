Forum debate segurança do paciente e melhor serviço em saúde

Salvador vai sediar, desta quarta-feira, 28, a sexta, 30 de agosto, o II Forum Nordeste de Gestão em Saúde. O evento acontece no Centro de Convenções da Bahia e tem como objetivo elaborar ações para promover a segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde em instituições públicas, privadas e filantrópicas, incluindo aquelas que exercem ações de ensino e pesquisa.

A programação conta com a Capacitação para Avaliadores e Gestores do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, ministrada por Mara Machado, do Instituto Qualisa de Gestão (IQG). Também está programada a realização da Mesa Redonda sobre Segurança do Paciente, com a presença de João Lucena Gonçalves, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Vera Mendes, Coordenadora do Programa de Capacitação Profissional Avançada (CPA), além de Camila Cumming Vieira, Gerente de Qualidade do Hospital Santa Izabel e Jacqueline Canuto, Gerente de Qualidade e Risco do Hospital São Rafael.

O II Forum ainda terá as presenças de José Carlos Abrahão, Presidente da Confederação Nacional de Saúde (CNS); Antônio Eduardo Antonietto Junior, Gerente de Relacionamento Médico do Hospital Sírio-Libanês e Eduardo Borges, Presidente da Rede Labforte, dentre outros.

"Sabemos das dificuldades dos hospitais e como a profissionalização tem se tornado cada vez mais imperativa, e é pensando nisso que o Forum agregou aos gestores uma formação adicional e novas tendências de mercado", afirmou o presidente da Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB), Ricardo Costa.

Feira de negócios

Simultanemanete ao forum, vai acontecer a II Feira de Desenvolvimento de Negócios em Saúde no Nordeste. São esperadas quatro mil pessoas entre os dias 28 e 30 de agosto, que poderão acompanhar 40 expositores dispostos a fazer negócios na área de saúde. A Inovit, Dalkia, Oftalmodiagnose, Grupo Meddi, Instituto de Olhos Freitas, Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar - Seção Bahia, Air Liquide, Hospital Santa Helena, Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (FESFBA), Santher e Neutrofix, dentre outros, estarão no evento.

A II Feira será realizada em um espaço de 1.323 metros quadrados e proporcionará aos participantes oportunidades de negócios e novas parcerias no setor de saúde, além de disponibilizar espaço para convivência e opções de alimentação.

O evento é promovido pela Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia - AHSEB, pelo Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia - Sindhosba, pela Febase, e pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - Sesab. A II Feira também contou com o apoio do Grupo A TARDE, Bionexo, Desenbahia, Sebrae, Hospital Santa Helena, Laboratório Sabin, Day Horc e Bradesco Seguros, entre outros.

