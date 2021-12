Forte chuva atinge Poções e criança é resgatada por moradores

Uma forte chuva atingiu o município de Poções, deixando as ruas de vários bairros alagadas. Devido as correntezas, um veículo foi arrastado e uma criança que estava dentro do carro foi resgatada por moradores.

Segundo o Blog do Marcelo, além da chuva, neste sábado, 10, também ocorreram muitos relâmpagos e trovões. Ninguém ficou ferido durante o ocorrido.

