Forró do Piu Piu divulga grade de atrações e novidades

A 24ª edição do Forró do Piu Piu, que acontecerá no dia 21 de junho, terá Dorgival Dantas, Raí Saia Rodada, Marília Mendonça e Parangolé com atrações musicais. Grade de atrações foi divulgada nesta segunda-feira, 9.

Uma outra novidade desta edição é que não haverá camisa, de acordo com a produção do evento a intenção é deixar o público mais à vontade para escolher o look.

O evento acontece na Fazenda Colibri, em Amargosa (distante 248km de Salvador) e será dividido em três espaços pista, com open bar com água, cerveja e refrigerante, Camarote, open bar com água, cerveja, refrigerante, vodka e whisky e o Camarote Premium, com serviço All Inclusive. Os preços variam entre R$160 e R$500.

