Fornecimento de água será suspenso na Ilha de Itaparica

O abastecimento de água será interrompido na Ilha de Itaparica e Vera Cruz a partir das 6h desta terça-feira, 15.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a medida acontece para possibilitar a realização de reparo em vazamento de adutora de água bruta que atende a região, no trecho sob a Ponte do Funil.

Como se trata de um local de difícil acesso, a conclusão do serviço está prevista para as 23 horas do mesmo dia, quando o abastecimento será retomado gradativamente.

A empresa esclarece que a completa regularização se dará em até 48 horas após o término do serviço.

