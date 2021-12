Fornecimento de água será suspenso em seis cidades na Bahia

Para a realização de uma manutenção preventiva nas redes do Sistema Integrado de Abastecimento, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) interromperá o fornecimento de água nas cidades de Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo, Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis na próxima quinta-feira, 4, a partir das 14h.

A conclusão do serviço está prevista para as 20h do mesmo dia. De acordo com a nota da Embasa " moradores de imóveis com reservação suficiente para as necessidades de consumo não sentirão os efeitos da interrupção".

