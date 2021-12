Fornecimento de água será suspenso em Itaparica, Vera Cruz e Jaguaripe

O fornecimento de água nos municípios de Itaparica e de Vera Cruz, e nas localidades de Cações, Mutá, Pirajuia, Barreiras do Jacuruna, Coqueiros e Ilha da Banca, pertencentes ao município de Jaguaripe, será temporariamente interrompido, a partir das 7h desta quarta-feira, 4. A informação foi confirmada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), por meio de nota emitida à imprensa na manhã desta terça, 3.

De acordo com a Embasa, a medida é necessária para possibilitar a manutenção em equipamentos do sistema de abastecimento de água. A conclusão do serviço está prevista para a noite de quarta, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa.

O restabelecimento total se dará em até 48 horas. A Embasa recomenda aos moradores das regiões que façam o uso racional da água no período.

