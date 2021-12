Fornecimento de água será interrompido em Feira de Santana

Os moradores da cidade de Feira de Santana, que fica a cerca de 100 km de Salvador, vai ter o fornecimento de água interrompido no próximo domingo, 3.

De acordo com a Embasa, vai falta água a partir das 5h nos bairros de Chácara São Cosme, Jardim Acácia, Rua Nova, Calumbi, Conjunto Feira IV, Jardim Cruzeiro, Tanque da Nação e na região da Igreja Matriz e do Centro de Abastecimento.

Segundo a empresa, a interrupção do abastecimento será feita para que um hidrante seja instalado no centro da cidade. A previsão é que o abastecimento seja normalizado ainda no domingo.

