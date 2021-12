Fornecimento de água é suspenso em Salvador e em outras cidades da RMS

O fornecimento de água foi suspenso em Salvador e em mais nove cidades que compõe a região metropolitana desde as 5h da manhã desta segunda-feira, 30. A previsão da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) é que o abastecimento fique interrompido até as 17h, mas o serviço só deve ser totalmente normalizado em até 48h.

A medida é necessária para manutenção de parte do sistema integrado de abastecimento que é alimentado pela estação de tratamento principal (ETA Principal).

>> Confira os locais

Cidades: Parte de Simões Filho, parte de Lauro de Freitas, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe, Salvador, Amélia Rodrigues, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus (Ilha de Maria Guarda).

Em Salvador: Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Boiadeiro, Caranguejo, Ferroviários, Lobato, Plataforma, São Bartolomeu, Alto do Cruzeiro, Escada, ltacaranha, Plataforma, Praia Grande, Alto da Terezinha, Alto do Luso, Ilha Amarela, Mirantes de Periperi, Planalto Real, Rio Sena, Bosque Imperial, Canabrava, Colinas de Pituaçu, Estrada Velha do Aeroporto, Alphaville I e II, Jardim das Limeiras, Jardim Esperança, Marotinho, Mata Atlântica, parte de Cajazeiras, parte de São Bartolomeu, Nova Brasília, Nova Cidade, Paralela Park, Recanto das Ilhas, São Marcos, São Rafael, Sete de Abril, Vale dos Lagos, Vila dois de Julho, Vila Mar, Vila São Francisco, Vivenda dos Pássaros, Boca da Mata, Cajazeiras, Conj. Jaguaripe I, Fazenda Grande I a IV, Jardim Mangabeira, Águas Claras, Castelo Branco, Dom Avelar, Granjas Rurais, Jardim Cajazeiras, Pau da Lima, Porto Seco, Vila Canária, Alto da Boa Vista, Bela Vista do Lobato, Alto do Cabrito, Osório Vilas Boas, Parque Campinas, Alto de Pirajá, Conj. Pirajá, Conj. Vista da Bahia, Pirajá, Profilurb, Campinas de Pirajá, Marechal Rondon, Bairro da Felicidade, Bate Coração, Estrada da Base Naval, Gameleira, Ilha de São João, Paripe, São Tomé, Vila Naval, Alto de Coutos, Conj. Vista Alegre, Coutos, Fazenda Coutos, Nova Constituinte, Tubarão, Bonfim, Baixa do Fiscal, São Caetano, Largo do Tanque, Ribeira, Caminho de Areia, Massaranduba, Boa Viagem, Lobato, Roma, Jardim Cruzeiro, Calçada, Mares, Capelinha, Fazenda Grande do Retiro, Alto do Pará, Santa Mônica, Largo do Retiro, Baixa do Sto. Antônio, Barros Reis, Bairro Guarany, Curuzu, Calabetão, Jd. Santo Inácio, IAPI, Pero Vaz, parte da Liberdade, Jardim Brasília, Engomadeira, Arraial do Retiro, Pernambués, Saramandaia, Mata Escura, Tancredo Neves, Arenoso, Novo Horizonte, Sussuarana Nova e Velha, San Martin, Cabula, Orlando Gomes, parte da Paralela, Bairro da Paz, Loteamento Alamedas da Praia, Praias do Flamengo, Stella Maris, Lot. São Francisco, Placaford, Vila Dos Sargentos, Jardim Piatã, Colina da Fonte, Alto do Coqueirinho, ltapuã, Jardim Encantamento, Alphaville, Costa Verde, Mussurunga, Patamares, Pq. São Cristóvão, Trobogy, Aeroporto, parte da Boca do Rio, Pituaçu, Jardim Imperial e Jardim Jaguaribe.

