Ford anuncia contratação de 150 funcionários para Camaçari

A montadora Ford vai contratar 150 funcionários para trabalhar na unidade instalada no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a assessoria da empresa, as novas admissões vão acontecer durante o mês de julho.

A Ford não quis divulgar informações sobre o processo seletivo. Contudo, a empresa possui um link para cadastro de currículo em seu site. Também não foram informados os cargos com vagas disponíveis.

A montadora explicou que as contratações têm o objetivo de atender demanda de exportação. A fábrica de Camaçari é responsável pela produção das linhas Ka, Ka+ e EcoSport.

