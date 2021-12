Força-tarefa prende quadrilha formada por PMs da ativa e da reserva

A força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsões desarticulou, neste sábado, 17, uma organização criminosa formada por policiais militares da ativa e da reserva. O grupo é suspeito de participar das mortes do soldado Ítalo de Andrade Pessoa e do ex-fuzileiro Cléverson Santos Ribeiro, no dia 11 de setembro de 2020.

Equipes das Corregedorias Geral da SSP e das polícias Militar e Civil cumpriram seis mandados de prisão temporária contra oficiais e praças lotados na 59ª CIPM (Abrantes), Rondesp Central e 31ª CIPM (Valéria), além de PMs da reserva. O filho de um dos militares capturados, um ex-policial e um homem que atuava com o grupo completam a quadrilha.

O grupo, além de ser responsável pelas mortes do soldado PM Ítalo de Andrade Pessoa e do ex-fuzileiro Cléverson Santos Ribeiro, praticava grilagem de terras nas localidades de Barra do Jacuípe e Monte Gordo, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão foram apreendidos quatro pistolas, carregadores, munições, coletes balísticos, 2.549 pinos de cocaína, pedras de crack e um carro com placa adulterada.

adblock ativo