Força-tarefa liberta 7 trabalhadores em São José do Jacuípe

Instalações sanitárias inadequadas, água imprópria para consumo e péssimas condições de trabalho e alojamento foi o cenário encontrado, na segunda-feira, 15, pela força-tarefa que identificou sete trabalhadores em condições análogas à escravidão em São José do Jacuípe, no norte da Bahia.

De acordo com a assessoria de comunicação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA), os trabalhadores eram encarregados da montaria e montagem de estruturas para a Companhia Rodeio 100 Limites.

Além de não serem formalmente contratados, os funcionários não recebiam a renumeração devida e eram submetidos a condições degradantes.

Durante a ação, os inspetores constataram que os trabalhadores dormiam em acomodações precárias, não higiênicas, sem ventilação adequada, não dispondo de camas ou armários e de local para consumo de refeições.

A alimentação baseava-se em porções de cuscuz e café. Entre os resgatados, havia um jovem de 16 anos, cujas atividades exercidas integram a lista das piores formas de trabalho infantil (Lista TIP).

Em depoimento, os resgatados mencionaram a presença de vigilância armada e a ocorrência de casos de agressão física e acidentes de trabalho. Eles contaram que, mesmo machucados, eram coagidos, mediante violência e ameaças, a montar nos animais.

A TARDE tentou contato com a Cia. Rodeio 100 Limites com o intuito de ouvir os responsáveis sobre o caso, mas até o fechamento desta edição ninguém atendeu às ligações ou respondeu as mensagens enviadas.

Condições de acomodação eram visivelmente ruins (Foto: MPT-BA l Divulgação)

Notificação

A intervenção foi feita pelo SRTE-BA em conjunto com Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho (MPT-BA), Ministério Público Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Em nota, a assessoria do SRTE-BA afirmou que o "empregador foi notificado para realizar o pagamento dos salários em atraso e das verbas rescisórias, bem como providenciar o retorno dos mesmos às localidades de origem até amanhã".

No período de janeiro de 2011 a julho de 2016, a superintendência realizou 90 ações fiscais em 18 municípios no estado da Bahia. Ao todo, foram resgatados 2.390 trabalhadores em condições análogas à de escravos e, dentre estes, oito menores de 18 anos.

Em um relatório, o município de Salvador aparece com o maior índice de trabalhadores resgatados, com o total de 1.873 pessoas. Lauro de Freitas vem logo atrás, com a remição de 144 trabalhadores.

Grande parte dessa mão de obra explorada é recrutada para a construção civil, manutenção e reparação de automotores e para o cultivo de soja.

adblock ativo