Força Nacional é autorizada pelo governo para atuar no Mato Grosso do Sul

O governo federal autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de combate a incêndios florestais e queimadas no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A medida, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 5, vale por 30 dias, entre os dias 4 de outubro a 2 de novembro, podendo ser prorrogada, caso haja necessidade.

A Força Nacional vai poder atuar em atividades da defesa civil em defesa do meio ambiente e nos chamados “serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o envio atendeu a uma solicitação do governador do estado, Reinaldo Azambuja. Além do efetivo da Força Nacional, foram enviadas ainda doze viaturas. O combate às queimadas vai ser feito por profissionais e equipamentos especializados.

Mais de 40 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública estão atuando desde o dia 24 de setembro na região, divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O efetivo mobilizado presta assistência humanitária às famílias ribeirinhas à margem do Rio Paraguai, que tiveram as residências atingidas pelo fogo.

Ainda de acordo com ministério, os militares atuam em localidades da região do Pantanal, e auxiliam a contenção em propriedades particulares e em áreas de preservação ambiental. O trabalho é feito também no posto de atendimento de emergência a animais silvestres, em parceria com a Defesa Civil, Polícia Ambiental, voluntários, biólogos e médicos veterinários.

